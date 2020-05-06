«Бессмертный полк» в Югре состоится в небе
Пилотажная группа «Барсы» из Сургута в рамках акции «Бессмертный полк в небе» пролетит над Ханты-Мансийском, Сургутом, Нижневартовском и Мегионом в честь дня Победы.
- С 8 по 10 мая они отдадут дань памяти павшим в бою героям. Пилоты поднимутся над городами Югры, водрузив на свои летательные аппараты портреты героев войны, - пояснили в пресс-службе правительства ХМАО.
Добавим, что пилотажная группа «Барсы» разместит на борт летательных аппаратов портреты родственников югорчан, сражавшихся в Великой Отечественной войне.
Итак, расписание полетов: 8 Мая 15:00 – Ханты-Мансийск, 9 Мая 10:00 – Ханты-Мансийск, 9 Мая 15:00 – Сургут, 10 Мая 12:00 – Нижневартовск, 10 Мая 15:00 – Мегион.
ИСТОЧНИК KP.RU