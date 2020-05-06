Мужчина на квадроцикле попал в аварию в Ханты-Мансийске

6 Май 2020 2020-05-06T08:30:20+03:00

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С 1 по 5 мая 2020 года в ХМАО три человека погибли и 11 – получили травмы, в том числе один ребенок, в девяти дорожно-транспортных происшествиях.

Так, 5 мая в 13:00 на улице Индустриальная в Ханты-Мансийске 47-летний мужчина на квадроцикле «Ямаха», не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. В результате аварии водитель и его 15-летний пассажир получили травмы.

Также известно, что за минувшие дни сотрудники ГИБДД задержали 80 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пятерых – за повторное управление появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 133 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU