2020-05-06T07:49:25+03:00
Происшествия

Вартовчанка лишилась почти 200 тысяч рублей при продаже попугая

Лжеработник зоомагазина ввел в заблуждение женщину
Руслан Савинов
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Вартовчанка лишилась почти 200 тысяч рублей при продаже попугаяВартовчанка лишилась почти 200 тысяч рублей при продаже попугаяФото: pixabay.com
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Жительница Нижневартовска пыталась продать волнистого попугая и разместила бесплатное объявление в интернете. Что произошло дальше стало известно от пресс-службы УМВД Нижневартовска.

Вскоре вартовчанке позвонил мужчина. Он представился работником зоомагазина и выразил готовность приобрести птицу:

- Собеседник пообещал перечислить женщине всю необходимую сумму и предложил ей пройти к банкомату, в котором она получит чек об оплате, а также передаст попугая курьеру. Женщина так и сделала: подошла к банкомату и произвела под контролем незнакомца несколько операций, - пояснил стражи порядка.

Вскоре вартовчанка узнала, что сама лично перевела со своего счета 190 тысяч рублей неизвестному. Жертва афериста тут же обратилась в полицию за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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