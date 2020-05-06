Вартовчанка лишилась почти 200 тысяч рублей при продаже попугая
Жительница Нижневартовска пыталась продать волнистого попугая и разместила бесплатное объявление в интернете. Что произошло дальше стало известно от пресс-службы УМВД Нижневартовска.
Вскоре вартовчанке позвонил мужчина. Он представился работником зоомагазина и выразил готовность приобрести птицу:
- Собеседник пообещал перечислить женщине всю необходимую сумму и предложил ей пройти к банкомату, в котором она получит чек об оплате, а также передаст попугая курьеру. Женщина так и сделала: подошла к банкомату и произвела под контролем незнакомца несколько операций, - пояснил стражи порядка.
Вскоре вартовчанка узнала, что сама лично перевела со своего счета 190 тысяч рублей неизвестному. Жертва афериста тут же обратилась в полицию за помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU