6 Май 2020 2020-05-06T07:10:57+03:00

Огнеборцы ХМАО за неделю спасли из пожаров пять человек. Фото МЧС Югры.

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В Югре с 27 апреля по 3 мая случилось 59 пожаров. По информации от пресс-службы МЧС по ХМАО, на пожарах спасены пять человек, 13 - эвакуированы. Также пожарно-спасательные подразделения отстояли имущество и материальные ценности на сумму более 36 миллионов рублей.

- В большинстве случаев горели бани – 10, хозяйственные постройки - 9, транспорт – 8, жилые объекты - 7. Четыре раза пожарные выезжали на возгорание сухой травы, - пояснили спасатели.

В основном причинами пожаров были неосторожное обращение с огнем, нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов и печного отопления. В итоге от огня пострадали 43 строения, семь транспортных средств. Один человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU