2020-05-06T07:15:56+03:00
Происшествия

Нефтеюганец помог другу замести следы преступления

Отвечать за содеянное придется согласно УК РФ
Руслан Савинов
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Нефтеюганец помог другу замести следы преступления. Фото пресс-службы СУ СК по ХМАО.Нефтеюганец помог другу замести следы преступления. Фото пресс-службы СУ СК по ХМАО.
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Нефтеюганский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, мужчину подозревают в нарушении закона по статье «Укрывательство преступлений».

- По данным следствия 2 сентября 2019 года подозреваемый достоверно знал о совершенном его знакомым особо тяжком преступлении, - начали свой рассказ стражи порядка.

Полицейские отметили, что мужчина знал об убийстве и завладении автомобилем убитого:

- По просьбе знакомого он тайно перегнал автомобиль к одному из гаражей на территории Нефтеюганска.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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