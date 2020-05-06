Автобусы Победы будут курсировать по Сургуту

6 Май 2020 2020-05-06T06:08:51+03:00

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Пять автобусов Сургута украсят символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в пресс-службе администрации города, первый празднично оформленный транспорт выйдет на линию уже 6 мая.

Отмечается, что логотипы нанесут на автобусах центральных маршрутов Сургута:

- Оформление транспорта проходит исключительно по ночам, сразу после того, как автобус с линии заезжает в бокс. Процесс монтажа очень кропотливый. К примеру, на подготовку только одной машины уходит до семи часов, – рассказал о рабочем процессе гендиректор «СПОПАТ» Алексей Попов.

Добавим, что автобусы Победы будут курсировать по городу до конца июня.

ИСТОЧНИК KP.RU