2020-05-06T06:34:46+03:00
Общество

Случился первый природный пожар в 2020 году в Югре

Вероятная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем
Руслан Савинов
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Случился первый природный пожар в 2020 году в Югре. Фото МЧС по ХМАО.Случился первый природный пожар в 2020 году в Югре. Фото МЧС по ХМАО.
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В Самаровском лесничестве в 50 км от поселка Кышик Ханты-Мансийского района было обнаружено возгорание.

- На место срочно выехали семь человек десантно-пожарной службы. Пожар локализован на площади 0,3 гектара. Вероятная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, - отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Отметим, что в прошлом году первый природный пожар ликвидировали 9 мая в Кондинском районе.

- Поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий - и уголовную ответственность, - напомнили спасатели.

Добавим, что небольшой очаг можно ликвидировать собственными силами подручными средствами: автомобильный огнетушитель, лопата, метла, ветки деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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