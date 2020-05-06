Погода в Югре 6 мая: местами кратковременный дождь, днем гроза

6 Май 2020 2020-05-06T05:01:31+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 6 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем гроза. Ветер западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +14, +19 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16, +18 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +10 +13 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и дождь. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит +11, +14 градусов.

На Руси этот день называли «Юрий Вешний, Егорьев день». По погоде отмечали: «На Егория мороз — будет просо и овес».

ИСТОЧНИК KP.RU