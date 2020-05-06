Дворы трех улиц Сургута ожидает скорое благоустройство
Сургутские дворы трех улиц обустроят в течение месяца.
- Сургутяне, этим летом мы благоустроим дворы домов по проспекту Набережный, 4, 4б, Пролетарский, 12 и улица 50 лет ВЛКСМ, 8, - обратились к жителям городские власти.
Уточняется, что на благоустройство этих территорий из бюджета Сургута выделено 25 миллионов рублей:
- Дворы заасфальтируют, обустроят тротуары, установят детские площадки, - пояснили в пресс-службе администрации города.
Кроме того, сугутяне могут принять участие в дополнительном финансировании работ: от 10 до 20% от их стоимости. Благоустройство начнется в начале июня 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU