Губернатор ХМАО заявила о возможном введении обязательного масочного режима

5 Май 2020 2020-05-05T15:32:01+03:00

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Глава ХМАО Наталья Комарова на очередном заседании оперативного регионального штаба сообщила о планах ввести обязательный масочный режим в регионе:

- Давайте рассуждать вместе: быть уверенными в том, что мы способны без дополнительных и социальных мер не нанести вреда собственному здоровью и здоровью окружающих, можно будет только тогда, когда мир разработает и произведет защиту – вакцину, лекарство. На это уйдет не неделя, не две, не месяц, а месяцы, - начала свою речь Наталья Комарова.

Она пояснила, учитывая обстоятельства, упомянутые выше, обсуждается решение об обязательном масочной режиме.

Также Наталья Комарова поручила управлению Федеральной антимонопольной службы региона провести проверку законности цен на средства индивидуальной защиты, во всех розничных торговых организациях, включая аптеки.

ИСТОЧНИК KP.RU