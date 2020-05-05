5 Май 2020 2020-05-05T15:15:36+03:00

Девушка с рейса «Москва - Нижневартовск» не знала о своем инфицировании коронавирусом. Скриншот видео.

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Заместитель главы Нижневартовска Николай Лукаш рассказал о ситуации с прибывшей рейсом «Москва-Нижневартовск» вартовчанке с диагнозом COVID-19:

- Оперативный штаб Нижневартовска проанализировал всю имеющуюся информацию. Информация, которая первоначально предоставлялась, не совсем соответствует действительности. На самом деле ситуация выглядела следующим образом. На момент принятия решения о том, что ребенок должен прилететь в Нижневартовск, ни ребенок ни родители не обладали информацией о том, что взятые тесты являются положительными на COVID-19, - прокомментировал Николай Лукаш.

Он добавил, что информация родителям ребенка о заболевании поступила в обед 30 апреля, когда ребенок находился в Нижневартовске. Родители сразу сообщили в поликлинику, после чего семья была взята на медицинский контроль.

Напомним, ранее стало известно о том, что из-за югорчанки всех пассажиров самолета пришлось отправлять на самоизоляцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/777114" frameborder="0"></iframe> Николай Лукаш о ситуации с прибывшей с диагнозом COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU