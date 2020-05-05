Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Нефтеюганске
В ХМАО лабораторно подтвержден 41 новый случай заболевания коронавирусом в девяти муниципалитетах. География распространения инфекции такова:
- Сургут – 1, Сургутский район – 5, Урай – 1, Нефтеюганск – 16, Нижневартовск – 7, Мегион – 5, Нягань – 2, Лангепас – 1, Покачи – 3, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО.
Возрастная структура заболевших: дети – 4, 18-29 лет – 16, 30-49 лет - 9, 50-64 года – 10, старше 65 лет - 2 случая.
- Из ранее установленных очагов – 28 случаев: из них 13 - Приобское месторождение, 4 - Мегион, ул. Заречная, 3 - в Нягани. Завозные – 5 случаев, контакт устанавливается в 8 случаях, - уточнили в оперштабе региона.
Добавим, что в состоянии пневмонии – 10 новых случаев, с симптомами ОРВИ - 13 случаев, в бессимптомной форме– 18 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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