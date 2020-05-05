Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Нефтеюганске

5 Май 2020 2020-05-05T11:10:25+03:00

Врачи делают все возможное для локализации инфекции

Изменить размер текста: A A

В ХМАО лабораторно подтвержден 41 новый случай заболевания коронавирусом в девяти муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 1, Сургутский район – 5, Урай – 1, Нефтеюганск – 16, Нижневартовск – 7, Мегион – 5, Нягань – 2, Лангепас – 1, Покачи – 3, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО.

Возрастная структура заболевших: дети – 4, 18-29 лет – 16, 30-49 лет - 9, 50-64 года – 10, старше 65 лет - 2 случая.

- Из ранее установленных очагов – 28 случаев: из них 13 - Приобское месторождение, 4 - Мегион, ул. Заречная, 3 - в Нягани. Завозные – 5 случаев, контакт устанавливается в 8 случаях, - уточнили в оперштабе региона.

Добавим, что в состоянии пневмонии – 10 новых случаев, с симптомами ОРВИ - 13 случаев, в бессимптомной форме– 18 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU