2020-05-05T09:17:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Полиция Сургута обнаружила подпольную вечеринку

Директор ресторана пока не найден
Руслан Савинов
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Полиция Сургута обнаружила подпольную вечеринкуПолиция Сургута обнаружила подпольную вечеринкуФото: pixabay.com
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Девять участников закрытой вечерники в Сургуте ответят по закону за нарушение режима самоизоляции. Об этом стало известно от пресс-службы городского УМВД.

- Накануне стало известно, что в одном из закрытых ресторанов проходит вечеринка. В ходе проверки было обнаружено девять человек. Каждому из них грозит штраф в 30 тысяч рублей, - пояснили стражи порядка.

В настоящее время полицейские устанавливают, где находится директор ресторана. Ему грозит солидный штраф в 300 тысяч рублей по административной статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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