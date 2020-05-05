Полиция Сургута обнаружила подпольную вечеринку
Девять участников закрытой вечерники в Сургуте ответят по закону за нарушение режима самоизоляции. Об этом стало известно от пресс-службы городского УМВД.
- Накануне стало известно, что в одном из закрытых ресторанов проходит вечеринка. В ходе проверки было обнаружено девять человек. Каждому из них грозит штраф в 30 тысяч рублей, - пояснили стражи порядка.
В настоящее время полицейские устанавливают, где находится директор ресторана. Ему грозит солидный штраф в 300 тысяч рублей по административной статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
ИСТОЧНИК KP.RU
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