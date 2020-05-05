Еще девять югорчан излечились от коронавируса
По состоянию на 5 мая в ХМАО выписаны в связи с выздоровлением еще девять пациентов.
- В регионе выписаны в связи с выздоровлением еще девять пациентов. Накануне в течение дня выписали еще двоих. Из всех зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции у 12 пациентов - тяжелое состояние, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Таким образом, в сумме в Югре количество выздоровевших на сегодня составило 159 человек.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают работники сферы здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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