5 Май 2020 2020-05-05T08:57:14+03:00

Еще девять югорчан излечились от коронавируса Фото: pixabay.com

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По состоянию на 5 мая в ХМАО выписаны в связи с выздоровлением еще девять пациентов.

- В регионе выписаны в связи с выздоровлением еще девять пациентов. Накануне в течение дня выписали еще двоих. Из всех зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции у 12 пациентов - тяжелое состояние, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Таким образом, в сумме в Югре количество выздоровевших на сегодня составило 159 человек.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают работники сферы здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU