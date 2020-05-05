2020-05-05T06:28:04+03:00
Общество

Погода в Югре 5 мая: в отдельных районах кратковременный дождь

Температура днем поднимется до +17 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 5 мая: в отдельных районах кратковременный дождьПогода в Югре 5 мая: в отдельных районах кратковременный дождьФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 5 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. В отдельных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +3, -2 градуса, днем +12, +17 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14, +16 градусов.

В Сургуте станет облачно и не ожидается осадков. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +10 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит +4, +9 градусов.

На Руси этот день называли «День Луки». По погоде отмечали: на Луку высаживали на грядки лук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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