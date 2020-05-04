2020-05-04T14:19:18+03:00
Происшествия

Юный югорчанин с «пистолетом» отобрал у знакомого дорогой телефон

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий
Вадим Бегун
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Юный югорчанин с «пистолетом» отобрал у знакомого дорогой телефон. Фото - СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.Юный югорчанин с «пистолетом» отобрал у знакомого дорогой телефон. Фото - СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
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В ХМАОЮгре возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Подростка подозревают в разбое.

По версии следствия, 25 марта 2020 года вечером подозреваемый находился около одного из домов по улице Мира в городе Нижневартовск. Там он с неизвестным следствию человеком отобрал у знакомого, который проходил мимо, «Айфон» стоимостью 55 тысяч рублей.

– Он напал на потерпевшего, применив предмет, похожий на пистолет. Похищенное имущество подозреваемый сдал в один из комиссионных магазинов, а деньгами распорядился по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В ведомстве также отметили, что по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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