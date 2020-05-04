Коронавирус в Югре, последние новости на 4 мая 2020: выздоровели еще десять человек

4 Май 2020 2020-05-04T10:50:06+03:00

От коронавируса излечились еще десять югорчан. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 4 мая 2020 года

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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 4 мая 2020 года. Выздоровели еще десять человек.

По информации департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 10.40 в регионе выписаны в связи с выздоровлением еще 10 пациентов. Общее количество выздоровевших – 148 человек.

Отметим, что всего из 449 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции 287 пациентов в состоянии средней и легкой степени тяжести. Состояние десяти пациентов оценивается как тяжелое, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что девушка, прилетевшая из Москвы в Нижневартовск, скрыла COVID-19. Как выяснилось, у нее на руках была справка с подтвержденным диагнозом, однако ее родители не посчитали нужным обратиться в профильные ведомства, чтобы сообщить о заражении дочери.

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ИСТОЧНИК KP.RU