2020-05-04T06:01:54+03:00
Общество

Погода в Югре 4 мая: ожидается снег с дождем

Температура воздуха +3... +8 градусов
Вадим Бегун
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В Югре ожидается снег с дождем. Фото - pixabay.com.В Югре ожидается снег с дождем. Фото - pixabay.com.
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В понедельник, 4 мая, В Ханты-Мансийске – ясно. Без осадков. Ветер северо-западный 4– 5 м/с. Температура воздуха днем +4… +8 ºС.

В Сургуте ночью пройдет снег, пасмурно. Ветер северо-западный 6 м/с. Температура воздуха поднимется только до + 3 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, ожидается снег с дождем. Ветер северо-западный 7 м/с. Температура воздуха + 5 градусов.

В Нефтеюганске будет ясно, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 6 м/с. Температура воздуха +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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