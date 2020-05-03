3 Май 2020 2020-05-03T11:56:06+03:00

В Югре еще у 35 жителей региона подтвердили коронавирус Фото: pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 35 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб Югры с ссылкой на Роспотребнадзор РФ.

В регионе у 449 (+35) человек подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. По данным Департамента здравоохранения автономного округа 4 (+1) человека умерли. После перенесенной COVID-19 выздоровели 138 человек.

Из всех ранее зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе состояние 10 пациентов тяжелое, двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова подвергла критики беспечность земляков, не соблюдающих правила самоизоляции и карантина.

- Уважаемые земляки, как минимум до 11 мая - лучше остаться дума. Мы же знаем - ожидание всегда вознаграждается, - сказал глава региона в о обращении к землякам на своей страничке в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU