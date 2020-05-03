2020-05-03T06:42:31+03:00
Общество

Югорчане игнорируют требования самоизоляции

Наталья Комарова призвала земляков проявить сознательность
Анна Полякова
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Югорчане игнорируют требования самоизоляции, подвергая риску себя и окружающих Фото: pixabay.comЮгорчане игнорируют требования самоизоляции, подвергая риску себя и окружающих Фото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова подвергла критики беспечность земляков, не соблюдающих правила самоизоляции и карантина. Глава региона опубликовала обращение к жителям региона в своем аккаунте в Instagtam.

- «Индекс самоизоляции» (по версии Яндекса @yandex) по нашему региону 2,9 балла из 5. Мы игнорируем противоэпидемические требования, уважаемые земляки. А ведь тех, кто заразился за пределами округа – 8,2%, остальные от контактов с заболевшими, - заявила губернатор.

Фото: оперштаб Югры

Фото: оперштаб Югры

Она напомнила тот факт, когда человек, вернувшись из-за границы, не ушел на самоизоляцию, а отправился на работу, на месторождение в Ханты-Мансийском районе. Другой случай - семья из Мегиона на праздновании Дня рождения в Сургуте контактировала с двумя женщинами, приехавшими из ОАЭ. После чего мегионцы вернулись домой. Отец ушел на работу на месторождение в Нижневартовском районе, а мама - в детсад.

- Уважаемые земляки, как минимум до 11 мая - лучше остаться дума. Мы же знаем - ожидание всегда вознаграждается. Будьте здоровы, земляки, берегите себя, - сказала Наталья Комарова, напомнив слова президента РФ Путина, который отметил, что чем строже все граждане России будут сейчас следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё пройдёт.

Напомним, по оперативным данным Управления Роспотребнадзора Югры в регионе нарастающим итогом 449 (+35) человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Умер от коронавируса уже четвертый пациент, 134 (+22) выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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