3 Май 2020 2020-05-03T12:55:39+03:00

В Сургутском районе судят водителя, из-за которого в ДТП погибло три человека Фото: Ольга Крыльцова

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В Сургутском районе в суд направили уголовное дело о смертельном ДТП. Жертвами аварии стало три человека. Обвинение предъявлено 26-летнему местному жителю. Его судят по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Трагедия произошла в декабре 2019 года на 31 километре автодороги «г.п. Лянтор — с.п. Нижнесортымский». Молодой человек за рулем «Лексус LX570» не справился с его управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Хёндэ Соната», который от удара загорелся.

Водитель и два пассажира автомобиля «Хёндэ Соната» скончались на месте происшествия. Три пассажира автомобиля «Лексус LX570» получили тяжкий вред здоровью.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права управления транспортным средством на срок до трех лет, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU