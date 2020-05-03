2020-05-03T14:17:30+03:00
Происшествия

В Югорске мошенники убедили женщину перевести им 400 тысяч рублей

СЕверянка верила, что спасает сбережения от посягательств аферистов
Анна Полякова
Поделиться:
В Югорске мошенники убедили женщину перевести им 400 тысяч рублейВ Югорске мошенники убедили женщину перевести им 400 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Югорске мошенники оформили на женщину кредит на 400 тысяч рублей. Когда 40-летняя горожанка осознала обман, обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный похитил у нее деньги.

Она рассказала правоохрантелям, что ей позвонил незнакомец и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что была зафиксирована попытка оформления кредита на имя заявительницы. Звонивший убедил ее установить на телефон программу «TeamViewer» для обеспечения безопасности приложения мобильного банка.

Далее злоумышленник пояснил, что необходимо зайти в мобильное приложение «Telecard» и подать быструю заявку на выдачу кредита. Через некоторое время мужчина сообщил, что на счет поступили денежные средства. Затем мужчина стал убеждать женщину, что необходимо перевести поступившие денежные средства равными платежами по 100 000 рублей по номеру телефону. Доверчивая женщина, следуя указаниям злоумышленника, совершила несколько переводов на общую сумму 400 000 рублей.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество», полиция устанавливает причастных к преступлению, сообщает ОМВД России по г. Югорску.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югорске мошенники убедили женщину перевести им 400 тысяч рублей
В Сургутском районе судят водителя, из-за которого в ДТП погибло три человека
В Югре еще у 35 жителей региона подтвердили коронавирус
Имена трех подростков из Югры занесли в Почётную книгу «Горячее сердце-2020»
В Югре зарегистрировано первое возгорание сухой травы
Югорчане игнорируют требования самоизоляции
Погода в Югре 3 мая: ожидается дождь и мокрый снег
Такси ушло на дно сургутской лужи
Часть медработников ХМАО получат дополнительные выплаты
Вечно пьяный житель Советского трижды угонял чужие автомобили
Призыв югорчан на военную службу возобновят 12 мая
На автодороге «Тюмень – Ханты-Мансийск» «Ford Focus» опрокинулся на обочину
Часть медиков ХМАО перешла на круглосуточный режим работы
Пять школ Сургута вошли в рейтинг ТОП-100 по конкурентоспособности выпускников в России
Сургутянка с пятью детьми из-за просрочки по ипотеке рискует оказаться на улице
Большинство новых случаев коронавируса зафиксированы в Сургутском районе
Чемпионат «Югра - Евро 2020» состоится в Нягани
Еще трое югорчан излечились от коронавируса
Погода в Югре 2 мая: умеренный дождь, мокрый снег и туман
В Югре «Бессмертный полк» пройдет онлайн
«Спасибо, что мы дома»: эвакуированные из Индонезии и Таиланда туристы благодарят организаторов