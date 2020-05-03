В Югорске мошенники убедили женщину перевести им 400 тысяч рублей

3 Май 2020 2020-05-03T14:17:30+03:00

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В Югорске мошенники оформили на женщину кредит на 400 тысяч рублей. Когда 40-летняя горожанка осознала обман, обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный похитил у нее деньги.

Она рассказала правоохрантелям, что ей позвонил незнакомец и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что была зафиксирована попытка оформления кредита на имя заявительницы. Звонивший убедил ее установить на телефон программу «TeamViewer» для обеспечения безопасности приложения мобильного банка.

Далее злоумышленник пояснил, что необходимо зайти в мобильное приложение «Telecard» и подать быструю заявку на выдачу кредита. Через некоторое время мужчина сообщил, что на счет поступили денежные средства. Затем мужчина стал убеждать женщину, что необходимо перевести поступившие денежные средства равными платежами по 100 000 рублей по номеру телефону. Доверчивая женщина, следуя указаниям злоумышленника, совершила несколько переводов на общую сумму 400 000 рублей.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество», полиция устанавливает причастных к преступлению, сообщает ОМВД России по г. Югорску.

ИСТОЧНИК KP.RU