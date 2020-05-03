В Югре зарегистрировано первое возгорание сухой травы
Житель поселка Чантырья решил помочь населению избавиться от сухой травы до наступления жаркой погоды в пойменной части реки и поджег ее. В итоге пал стал неконтролируемым. Факт возгорания был установлен с помощью спутника.
Растительность выгорела на площади 200 квадратных метров и только благодаря погодным условиям потухла сама по себе, сообщает ГУ МЧС России по ХМАО. Поджигателя нашли и привлекли к административной ответственности в виде штрафа.
Напомним, что с 26 апреля в Югре объявлен пожароопасный сезон. В лесах полностью запрещается неконтролируемое сжигание сухой травы, а также разведение костров в хвойных молодняках, гарях, торфяниках, участках лесозаготовителей. За несоблюдение правил пожарной безопасности нарушителям грозят внушительные штрафы.
Как правило, люди забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка, а беспечное обращение с огнем зачастую оборачивается бедой. Именно весенний период характеризуется многочисленными загораниями сухой травы, мусора, бесхозных строений, лесных насаждений.
ИСТОЧНИК KP.RU