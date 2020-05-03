3 Май 2020 2020-05-03T06:07:10+03:00

Погода в Югре 3 мая: ожидается дождь и мокрый снег Фото: Анна Полякова

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В воскресенье, 3 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер будет дуть северо-западный 3 – 8 м/с. Температура воздуха днем +5… +10 ºС, в северо-западных районах до 0 ºС.

В Ханты-Мансийске - облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3– 8 м/с. Температура воздуха днем +6… +8 ºС.

В Сургуте пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный 5 м/с. Температура воздуха поднимется только до + 5 градусов.

В Нижневартовске в основном пасмурно. Весь день будет идти дождь. Ветер северо-западный 4 м/с. Температура воздуха + 7 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 6 м/с. Температура воздуха +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU