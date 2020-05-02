Такси ушло на дно сургутской лужи

2 Май 2020 2020-05-02T16:05:18+03:00

К счастью, кроме автомобиля никто не пострадал

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В одном из микрорайонов Сургута такси утонуло в луже. Видео с инцидентом получило вирусную популярность в югорских пабликах.

Все случилось на улице Усольцева, 26. На фото с места инцидента четко видно, как автомобиль наполовину погрузился в лужу.

Пользователи интернета отмечают, что в этом районе гуляют дети, рядом жилые дома. Пока нет ответа на вопрос о том, как появилась лужа-озеро.

- Суровые сибирские лужи, - подмечает в интернете одна из жительниц Сургута.

- Хотел вброд пересечь, - выдвинул предположение другой пользователь сети.

По словам очевидцев, машину из лужи пришлось вытаскивать при помощи грузовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU