Такси ушло на дно сургутской лужи
В одном из микрорайонов Сургута такси утонуло в луже. Видео с инцидентом получило вирусную популярность в югорских пабликах.
Все случилось на улице Усольцева, 26. На фото с места инцидента четко видно, как автомобиль наполовину погрузился в лужу.
Пользователи интернета отмечают, что в этом районе гуляют дети, рядом жилые дома. Пока нет ответа на вопрос о том, как появилась лужа-озеро.
- Суровые сибирские лужи, - подмечает в интернете одна из жительниц Сургута.
- Хотел вброд пересечь, - выдвинул предположение другой пользователь сети.
По словам очевидцев, машину из лужи пришлось вытаскивать при помощи грузовиков.
ИСТОЧНИК KP.RU