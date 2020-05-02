Часть медработников ХМАО получат дополнительные выплаты
Правительство ХМАО приняло решение о дополнительных выплатах за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам региона, участвующим в оказании помощи гражданам с коронавирусом.
- Решение принято в соответствии с поручением президента РФ. Выплаты будут осуществляться с апреля по июнь 2020 года, - поделилась глава ХМАО Наталья Комарова.
На эти цели из бюджета региона направлено более 890 миллионов рублей. Кроме того, из федерального бюджета предоставлена поддержка в 268 миллионов рублей.
Напомним, что ранее членами окружного правительства было принято решение о дополнительных выплатах отдельным категориям медработников в связи с оказанием помощи югорчанам, у которых выявлен COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU