2 Май 2020 2020-05-02T15:04:55+03:00

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Военный комиссар ХМАО Денис Буров на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил, что призыв югорчан на военную службу возобновят 12 мая:

- Такое решение принято Минобороны РФ, - пояснил он и призвал глав муниципалитетов оказать содействие местным призывным комиссиям.

Отмечается, что введены беспрецедентные меры безопасности в местах дислокации воинских подразделений.

- Военные медподразделения обеспечены всем необходимым: оборудованием, медикаментами, средствами индивидуальной защиты, специалистами. В военных городках введены жесткие санитарные меры, - ранее заявлял Денис Буров.

Добавим, что в военном комиссариате ХМАО работают телефоны горячей линии: 8(3467)397030, 8(3467)397021.

ИСТОЧНИК KP.RU