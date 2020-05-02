Призыв югорчан на военную службу возобновят 12 мая
Военный комиссар ХМАО Денис Буров на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил, что призыв югорчан на военную службу возобновят 12 мая:
- Такое решение принято Минобороны РФ, - пояснил он и призвал глав муниципалитетов оказать содействие местным призывным комиссиям.
Отмечается, что введены беспрецедентные меры безопасности в местах дислокации воинских подразделений.
- Военные медподразделения обеспечены всем необходимым: оборудованием, медикаментами, средствами индивидуальной защиты, специалистами. В военных городках введены жесткие санитарные меры, - ранее заявлял Денис Буров.
Добавим, что в военном комиссариате ХМАО работают телефоны горячей линии: 8(3467)397030, 8(3467)397021.
ИСТОЧНИК KP.RU