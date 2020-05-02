На автодороге «Тюмень – Ханты-Мансийск» «Ford Focus» опрокинулся на обочину
На территории Югры накануне, 1 мая, два человека погибли, и четыре - получили травмы в пяти дорожно-транспортных происшествиях.
Так, в 14:40 на 701 км автодороги Р-404 «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 51-летний водитель за рулем «Ford Focus», по предварительным данным, не справился с управлением. Он допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием в правую обочину по ходу движения. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте.
Также известно, что в регионе сотрудники ГИБДД задержали 26 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за отказ от медицинского освидетельствования. За выезд на встречку 25 водителей привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU