На автодороге «Тюмень – Ханты-Мансийск» «Ford Focus» опрокинулся на обочину

2 Май 2020 2020-05-02T14:32:21+03:00

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На территории Югры накануне, 1 мая, два человека погибли, и четыре - получили травмы в пяти дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 14:40 на 701 км автодороги Р-404 «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 51-летний водитель за рулем «Ford Focus», по предварительным данным, не справился с управлением. Он допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием в правую обочину по ходу движения. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте.

Также известно, что в регионе сотрудники ГИБДД задержали 26 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за отказ от медицинского освидетельствования. За выезд на встречку 25 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU