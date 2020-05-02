Часть медиков ХМАО перешла на круглосуточный режим работы
График работы некоторых медорганизаций системы здравоохранения ХМАО на период действия режима повышенной готовности стал круглосуточным. Это подразумевает пребывание на рабочем месте медработников, участвующих в оказании специализированной медпомощи в стационарах пациентам с коронавирусом.
Решение утверждено главой региона Натальей Комаровой. Перечень состоит из 18 медучреждений.
В связи с этим внесены соответствующие изменения в правила внутреннего трудового распорядка медорганизаций: обеспечить наличие мест отдыха для работников, в том числе ночью, трехразовое питание, наличие средств личной гигиены, проведение ежедневной дезинфекции мест отдыха, услуги прачечной.
- При отсутствии такой возможности допустимо разместить работников в других помещениях, в том числе в гостиницах, при этом совершать доставку медработников от места их временного проживания к организации и обратно, - уточнили в пресс-службе правительства ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU