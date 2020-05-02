2020-05-02T14:24:49+03:00
Общество

Часть медиков ХМАО перешла на круглосуточный режим работы

Некоторых специалистов разрешено при этом заселить в гостиницы
Руслан Савинов
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Часть медиков ХМАО перешла на круглосуточный режим работыЧасть медиков ХМАО перешла на круглосуточный режим работыФото: pixabay.com
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График работы некоторых медорганизаций системы здравоохранения ХМАО на период действия режима повышенной готовности стал круглосуточным. Это подразумевает пребывание на рабочем месте медработников, участвующих в оказании специализированной медпомощи в стационарах пациентам с коронавирусом.

Решение утверждено главой региона Натальей Комаровой. Перечень состоит из 18 медучреждений.

В связи с этим внесены соответствующие изменения в правила внутреннего трудового распорядка медорганизаций: обеспечить наличие мест отдыха для работников, в том числе ночью, трехразовое питание, наличие средств личной гигиены, проведение ежедневной дезинфекции мест отдыха, услуги прачечной.

- При отсутствии такой возможности допустимо разместить работников в других помещениях, в том числе в гостиницах, при этом совершать доставку медработников от места их временного проживания к организации и обратно, - уточнили в пресс-службе правительства ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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