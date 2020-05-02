Пять школ Сургута вошли в рейтинг ТОП-100 по конкурентоспособности выпускников в России
Пять учреждений образования Сургута вошли в сотню лучших школ РФ по конкурентоспособности выпускников. Как отметили в пресс-службе администрации города, рейтинг выпустило агентство «RAEX» на основе данных о приемных кампаниях в вузах.
В топ-100 вошли: гимназия «Лаборатория Салахова», школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов, Сургутский естественно-научный лицей, гимназия №2 и школа №45.
- Среди десяти лучших школ Югры по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, 50% составили учреждения Сургута, – акцентировала внмание директор департамента образования города Ирина Замятина.
ИСТОЧНИК KP.RU