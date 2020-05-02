2020-05-02T14:47:15+03:00
Общество

Пять школ Сургута вошли в рейтинг ТОП-100 по конкурентоспособности выпускников в России

Рейтинг выпустило агентство «RAEX»
Руслан Савинов
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Пять школ Сургута вошли в рейтинг топ-сто по конкурентоспособности выпускников в РоссииПять школ Сургута вошли в рейтинг топ-сто по конкурентоспособности выпускников в РоссииФото: pixabay.com
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Пять учреждений образования Сургута вошли в сотню лучших школ РФ по конкурентоспособности выпускников. Как отметили в пресс-службе администрации города, рейтинг выпустило агентство «RAEX» на основе данных о приемных кампаниях в вузах.

В топ-100 вошли: гимназия «Лаборатория Салахова», школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов, Сургутский естественно-научный лицей, гимназия №2 и школа №45.

- Среди десяти лучших школ Югры по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, 50% составили учреждения Сургута, – акцентировала внмание директор департамента образования города Ирина Замятина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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