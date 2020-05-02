2020-05-02T13:34:06+03:00
Общество

Сургутянка с пятью детьми из-за просрочки по ипотеке рискует оказаться на улице

Следователи проводят проверку
Руслан Савинов
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Сургутянка с пятью детьми из-за просрочки по ипотеке рискует оказаться на улицеСургутянка с пятью детьми из-за просрочки по ипотеке рискует оказаться на улицеФото: pixabay.com
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Следственный отдел Сургута следственного управления Следкома Югры по сведениям, Из СМИ организовал процессуальную проверку по факту выселения многодетной матери с детьми из квартиры. Квартира, в которой проживает женщина с пятью детьми, куплена в ипотеку в 2011 году и сейчас продана с торгов в связи с невыплатой:

- Об этом женщина узнала случайно. Ранее от судебных приставов она не получала никаких уведомлений о задолженности. Если бы женщина узнала заранее о том, что за квартиру выплачен не весь долг, то она не лишилась бы жилья и возможно оплатила недостающую сумму вовремя, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Теперь женщина с пятью детьми может остаться без места для проживания. Следователями проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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