Большинство новых случаев коронавируса зафиксированы в Сургутском районе

2 Май 2020 2020-05-02T13:11:01+03:00

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По состоянию на 2 мая 2020 года за последние сутки в ХМАО лабораторно подтверждены девять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в трех муниципалитетах региона. География распространения следующая:

- Сургутский район – шесть, Ханты-Мансийск – один, Нижневартовск – 2 два, - пояснили в депздраве ХМАО.

По данным Роспотребнадзора Югры по возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – двое, 18-49 лет – трое, 50-64 года – четверо. По месту инфицирования: из ранее установленных очагов – семь случаев, завозные – два. По клинической структуре: в виде пневмонии – три случая, в бессимптомной форме заболевания – шестеро.

Добавим, что при первых признаках заболевания необходимо обратиться на единую круглосуточную горячую линию региона - 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU