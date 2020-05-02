2020-05-02T13:11:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Большинство новых случаев коронавируса зафиксированы в Сургутском районе

Ситуация под контролем медиков
Руслан Савинов
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Большинство новых случаев коронавируса зафиксированы в Сургутском районеБольшинство новых случаев коронавируса зафиксированы в Сургутском районеФото: pixabay.com
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По состоянию на 2 мая 2020 года за последние сутки в ХМАО лабораторно подтверждены девять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в трех муниципалитетах региона. География распространения следующая:

- Сургутский район – шесть, Ханты-Мансийск – один, Нижневартовск – 2 два, - пояснили в депздраве ХМАО.

По данным Роспотребнадзора Югры по возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – двое, 18-49 лет – трое, 50-64 года – четверо. По месту инфицирования: из ранее установленных очагов – семь случаев, завозные – два. По клинической структуре: в виде пневмонии – три случая, в бессимптомной форме заболевания – шестеро.

Добавим, что при первых признаках заболевания необходимо обратиться на единую круглосуточную горячую линию региона - 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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