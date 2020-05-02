2020-05-02T12:14:08+03:00
Спорт

Чемпионат «Югра - Евро 2020» состоится в Нягани

Мероприятие пройдет со 2 по 8 мая
Руслан Савинов
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Чемпионат «Югра - Евро 2020» состоится в НяганиЧемпионат «Югра - Евро 2020» состоится в Нягани
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Профессиональный спорт взял паузу на время пандемии. Не удалось ее избежать и самому ожидаемому футбольному событию 2020 года – чемпионату Европы по футболу.

Однако провести соревнования в режиме онлайн, поддержать югорчан или понаблюдать за игрой стало отличным решением. Центром организации чемпионата «UGRA EURO 2020» стала Нягань.

Известно, что участниками стали 24 человека из 22 муниципалитетов Югры. Среди участников - публичные личности, политики, КВН-щики и спортсмены. Состязания геймеров в дисциплине FIFA пройдут на платформе PlayStation4. Наблюдать за ходом игры можно на официальном сайте чемпионата, а прямая трансляция матчей будет вестись на Twitch-канале ежедневно со 2 по 8 мая в 18:00.

- Раннее в прямом эфире программы «с 7 до 10» на канале Югра состоялась жеребьевка. Виртуальный футбол популярен в любое время, но даже самый идейный турнир должен быть с призами. Победитель получит игровую приставку Sony PlayStation, - сообщили организаторы.

Они уверены, что эти соревнования станут хорошей альтернативой для любителей европейского футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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