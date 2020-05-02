Еще трое югорчан излечились от коронавируса
По состоянию на 2 мая в ХМАО выписаны в связи с выздоровлением еще трое пациентов.
- Всего из 405 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции 275 пациентов в состоянии средней и легкой степени тяжести, состояние 12 пациентов тяжелое, из них трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Таким образом, в сумме в Югре количество выздоровевших на сегодня составило 115 человек.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают работники сферы здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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