2 Май 2020 2020-05-02T09:11:04+03:00

Еще трое югорчан излечились от коронавируса Фото: pixabay.com

Общее число выздоровевших в регионе - 115 человек

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По состоянию на 2 мая в ХМАО выписаны в связи с выздоровлением еще трое пациентов.

- Всего из 405 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции 275 пациентов в состоянии средней и легкой степени тяжести, состояние 12 пациентов тяжелое, из них трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Таким образом, в сумме в Югре количество выздоровевших на сегодня составило 115 человек.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают работники сферы здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU