2 Май 2020 2020-05-02T05:01:37+03:00

Погода в Югре 2 мая: умеренный дождь, мокрый снег и туман Фото: pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе в субботу, 2 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами умеренный дождь, мокрый снег и туман. Ветер северо-западный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, днем +8, +13 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +10 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и не ожидается осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +6 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер западный 4-6 метра в секунду. Температура воздух днем составит +5, +7 градусов.

На Руси этот день называли «Иван Ветхопещерник». По погоде отмечали: в этот день крестьянки выходили в поле с холстом и раскланивались во все стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU