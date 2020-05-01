2020-05-01T20:14:20+03:00
Общество

В Югре «Бессмертный полк» пройдет онлайн

Организаторы запланировали онлайн-включения из разных мест Югры
Ирина Ромашкина
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«Бессмертный полк» начнется 9 мая с 12:00. Фото: "Бессмертный полк" "ВКонтакте"«Бессмертный полк» начнется 9 мая с 12:00. Фото: "Бессмертный полк" "ВКонтакте"
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Почтить память героев Великой Отечественной войны югорчанам предлагают онлайн. Всероссийская акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая с 12:00.

Как сообщает оперативный штаб Югры, жители могут присоединиться к акции и рассказать о своих родственниках, заполнив форму по ссылке vk.cc/atvmCs.

– Загружайте информацию об участниках Великой Отечественной войны. Фотографии, что будут отправлены вами, покажут в эфире телеканала «Югра» и в группе региона во «ВКонтакте» «Югра» 9 мая с 12:00, – сообщили организаторы.

В трансляции дадут истории о ветеранах, прямые включения будут из разных городов округа и районов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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