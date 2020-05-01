«Спасибо, что мы дома»: эвакуированные из Индонезии и Таиланда туристы благодарят организаторов

1 Май 2020 2020-05-01T13:04:35+03:00

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Одна из 160 пассажирок Ванда Болотнова вывозного рейса, организованного правительством Ханты-Мансийского автономного округа, высказалась о перелете и поделилась пережитым.

Пассажирка поблагодарила всех, кто причастен к возвращению россиян на Родину.

– Невозможно выразить словами ту благодарность, которую испытываю я, моя семья, и, наверное, все пассажиры рейса Utair 9035, вернувшиеся с Бали и из Таиланда. Может показаться, что лишний месяц на берегу моря – это благо. Но я вас уверяю, это не так. Страх перед неизвестностью, растерянность и ежедневный стресс, – это то, что мы испытывали на протяжении целого месяца. Спасибо, что мы дома и у нас все хорошо, – поблагодарила организаторов Ванда Болотнова.

Напомним, чартер был организован по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой при поддержке МИДа России, Росавиации и Минкомсвязи РФ. Авиалайнер доставил соотечественников из Индонезии и Таиланда в Сургут 28 апреля. Все прибывшие находятся под медицинским наблюдением и проходят обязательные санитарно-карантинные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU