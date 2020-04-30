На майские праздники югорчанам рекомендовали остаться дома

30 Апр 2020 2020-04-30T18:16:32+03:00

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На майских праздниках жителям ХМАО рекомендуется оставаться дома и следовать мерам принятым в регионе, в том числе не выезжать куда-либо без необходимости. Об этом стало известно на заседании оперштаба региона.

Одно из решений оперштаба: самозанятые граждане, которые официально зарегистрированы в налоговых и других органах, имеют право работать и оказывать свои услуги дистанционно.

Кроме того, было принято решение о продолжительности вахты: окончательное слово за каждым из работодателей:

- Организациям, где трудятся вахтовики, рекомендовано увеличить вахту до трех месяцев. В Югре разрешено использовать гостиницы и хостелы для карантина работников до выхода на вахту и перед выездом с вахты, - пояснили власти ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU