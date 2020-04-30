30 Апр 2020 2020-04-30T15:24:33+03:00

В Сургутском районе появится скейт-парк и мост для поцелуев. Фото администрации района. Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой посетил в поселке Федоровский площадку, где начато благоустройство нового сквера. Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, объект будет расположен рядом со школой № 1.

- Общественное пространство будет включать в себя целый ряд удобных для отдыха и прогулок мест. Кроме того, до конца лета подрядчик положит газон, обустроит тротуары, парковку, установить освещение и вай-фай, а также заборы, скамейки, беседки и облагородит мост для поцелуев, - рассказал

Кроме того, здесь появится скейт-парк: он станет одним из самых популярных мест для активных югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU