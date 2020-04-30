В Сургутском районе появится скейт-парк и мост для поцелуев
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой посетил в поселке Федоровский площадку, где начато благоустройство нового сквера. Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, объект будет расположен рядом со школой № 1.
- Общественное пространство будет включать в себя целый ряд удобных для отдыха и прогулок мест. Кроме того, до конца лета подрядчик положит газон, обустроит тротуары, парковку, установить освещение и вай-фай, а также заборы, скамейки, беседки и облагородит мост для поцелуев, - рассказал
Кроме того, здесь появится скейт-парк: он станет одним из самых популярных мест для активных югорчан.
ИСТОЧНИК KP.RU