Серьезные нарушения нашли на гидротехнических сооружениях Излучинска

30 Апр 2020 2020-04-30T15:02:52+03:00

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Правоохранители Нижневартовского района проверили соблюдение безопасности гидротехнических сооружений на берегоукреплениях р.Вах в с.Большетархово.

- Установлено, что гидротехническое сооружение является собственностью муниципального образования Излучинск. Проверка показала, что расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью и имуществу в результате аварий гидротехнического сооружения, не подготовлен, а также не проведено обследование сооружения, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Поэтому прокуратура внесла представление главе Излучинска по факту бездействия администрацией на протяжении трех лет по решению упомянутого вопроса. В паводковый период 2020 года бездействие может привести к серьезным негативным последствиям.

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений контролируется в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU