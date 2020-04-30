2020-04-30T14:49:28+03:00
Происшествия

Жертв вымогателя-рецидивиста разыскивают в Сургуте

Подозреваемый задержан
Руслан Савинов
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Жертв вымогателя-рецидивиста разыскивают в Сургуте. Фото УМВД по ХМАО.Жертв вымогателя-рецидивиста разыскивают в Сургуте. Фото УМВД по ХМАО.
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Полиция Сургута задержала 21-летнего подозреваемого в совершении тяжких преступлений. Правоохранители разыскивают всех пострадавших от его действий.

- В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Разбой» и «Вымогательство». У полицейских есть все основания полагать, что подозреваемый причастен к совершению ряда подобных преступлений, - пояснили стражи порядка.

Отмечается, что всех, кто пострадал от действий упомянутого лица, просят обратиться по телефону 8-909-709-30-31.

Добавим, что всего накануне, 29 апреля, в ХМАО случилось 60 преступлений, уже раскрыто 35 нарушений закона, из них: причинения тяжких телесных повреждений, факт незаконного оборота оружия, три мошенничества, четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и девять краж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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