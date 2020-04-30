Платный тест на коронавирус может пройти любой югорчанин

30 Апр 2020 2020-04-30T14:37:10+03:00

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В ХМАО открыты 15 лабораторий для проведения теста на коронавирус. Уже 14 из них работают, а одна готова к работе в запасе.

Известно, что лаюоратории функционируют при местных медучреждениях и две при Роспотребнадзоре ХМАО.

- Тестирование на коронавирус проводится за счет государства: в первую очередь анализы берутся у граждан, вернувшихся из-за границы, пожилых людей старше 65 лет с симптомами, людей, заболевших пневмонией или контактировавших с больными коронавирусом, а также медиков, - пояснили представители оперштаба региона.

Кроме того, две коммерческие лаборатории также предлагают тестирование на коронавирус: Центр патологии в Ханты-Мансийске и Оздоровительный центр «ВИРА» в Нефтеюганске.

Добавим, что еще две частные лаборатории готовятся получить разрешение.

ИСТОЧНИК KP.RU