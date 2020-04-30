В Югре оценят качество оказания помощи аутистам

30 Апр 2020 2020-04-30T14:30:54+03:00

В регионе 429 человек с расстройствами аутистического спектра

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Члены правительства ХМАО единогласно одобрили ход исполнения плана мероприятий по реализации концепции сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями за первый квартал 2020 года

Так, директор департамента соцразвития Тереза Пономарева отметила, что все запланированные мероприятия концепции исполнены полностью:

- Сегодня в Югре насчитывается 429 человек с аутизмом, с ментальными нарушениями – свыше 27 тысяч, - сообщила Тереза Пономарева.

По словам Терезы Пономаревой, стационарозамещающие технологии внедряются во всех муниципалитетах Югры.

В 2020 году в 6 муниципальных образованиях будет проведена оценка качества оказания комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра.

ИСТОЧНИК KP.RU