30 Апр 2020 2020-04-30T14:24:00+03:00

Школы в ХМАО минимизируют учебный процесс с 6 по 8 мая Фото: pixabay.com

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Власти ХМАО рекомендовали образовательным учреждениям оптимизировать нагрузки на учащихся с 30 апреля, а с 6 по 8 мая минимизировать учебный процесс.

Кроме того, 44 школы в отдаленных поселениях региона, где нет угроз распространения коронавируса, переходят уже на очное обучение

Также с очередного заседания оперштаба Югры стало известно, что департаменту информационных технологий поручено до 5 мая предложить новый функционал к системе «Цифровое уведомление» для регистрации приезжающих в ХМАО граждан из других регионов России.

Добавим, что на майских праздниках югорчанам рекомендовали оставаться дома и следовать мерам принятым в регионе, в том числе не выезжать куда-либо без необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU