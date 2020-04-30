2020-04-30T13:53:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество новых случаев коронавируса в Ханты-Мансийском и Сургутском районах почти равное

За последние сутки добавилось 21 случай
Руслан Савинов
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Количество новых случаев коронавируса в Ханты-Мансийском и Сургутском районах почти равноеКоличество новых случаев коронавируса в Ханты-Мансийском и Сургутском районах почти равноеФото: pixabay.com
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По состоянию на 30 апреля 2020 года в ХМАО зарегистрировано 387 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.

Как отметили в оперштабе региона, за последние сутки стало больше на 21 случай в восьми муниципалитетах. География распространения следующая:

- Ханты-Мансийский район - пять случаев, Сургутский район - четыре случая, Ханты-Мансийск – два, Нефтеюганск – два, Сургут – три, Нижневартовск – один, Мегион – три, Лангепас – один, - сообщила замруководителя регионального Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Также известно, что из новых случаев завозные - три, из ранее зарегистрированных очагов - 13 случаев и в процессе уточнения контакт в пяти случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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