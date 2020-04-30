30 Апр 2020 2020-04-30T13:36:25+03:00

Подростки в Кондинском районе стащили силовой кабель с месторождения Фото: pixabay.com

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Урайский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении подростка, которого подозревают в совершении преступления по статье «Кража».

По данным следствия 16-летний подозреваемый вместе с 19-летним другом в мае прошлого года похитил с территории Западно-Зимнего месторождения Кондинского района 210 метров медного силового кабеля.

- Они срезали кабель с временно не эксплуатируемой буровой вышки, а затем продали как цветной металл. Деньгами распорядились по своему усмотрению. Сумма ущерба - 283 034 рубля, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО

Проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления и меры по возмещению ущерба. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU