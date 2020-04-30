30 Апр 2020 2020-04-30T12:20:36+03:00

Ветерану боевых действий в Сургуте незаконно отказали в улучшении жилищных условий Фото: pixabay.com

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Правоохранители Сургута провели проверку по обращению местного жителя о нарушении его жилищных прав.

Установлено, что в 2002 году мужчина принимал участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского военного округа.

- Сургутянин был принят на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства и включен в общий и в первоочередной список с учетом льготы ветерана боевых действий, - уточнили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Однако в сентябре 2019 года администрация города заявителю отказала в предоставлении субсидии и сняла с учета списков граждан, нуждающихся в представлении жилого помещения по договору соцнайма.

Благодаря вмешательству прокуратуры городской суд восстановил нарушенные права сургутянина: исполнение решения контролируется в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU