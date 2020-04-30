Еще 11 югорчан излечились от коронавируса
По состоянию на 30 апреля в ХМАО выписаны в связи с выздоровлением еще 11 пациентов.
- Всего из 366 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции: 271 пациент в состоянии средней и легкой степени тяжести, состояние 11 пациентов тяжелое, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - пояснили в региональном департаменте здравоохранения.
Таким образом, в сумме в Югре количество выздоровевших на сегодня составило 80 человек.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают работники сферы здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»