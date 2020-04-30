На пожаре в жилом доме в Сургуте спасли человека

30 Апр 2020 2020-04-30T09:46:02+03:00

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Спасателям в Сургуте накануне, 29 апреля, в 21:52 поступило сообщение о возгорании на балконе в жилом доме по улице Чехова. О ходе ликвидации ЧП стало известно от пресс-службы МЧС по ХМАО.

- Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. Выезжали на ликвидацию возгорания 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Спасли одного человека. Есть пострадавший, - пояснили спасатели.

Сообщается, что причина возгорания устанавливается органами дознания в данный момент.

- Всякий брошенный окурок или спичка может вызвать пожар. Следует избегать курения в постели: именно по этой причине чаще всего происходят пожары с погибшими. Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены электророзетки – не ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте электромонтера заблаговременно, - обращаются к югорчанам спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU