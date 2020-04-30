Вторые сутки подряд на югорских дорогах нулевой уровень ДТП с пострадавшими

30 Апр 2020 2020-04-30T09:24:17+03:00

Однако пьяные водители никуда не делись

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На территории ХМАО вторые сутки подряд не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Столь радостную статистику предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Однако сотрудники ГИБДД задержали пять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверых – за отказ от медицинского освидетельствования, пятерых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 31 водитель привлечен к ответственности.

- Выбирайте скоростной режим в зависимости от дорожных и метеорологических условий, не допускайте резких ускорений, торможений и перестроений, - напоминают водителям ХМАО автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU